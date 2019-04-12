Украина подготовила «план Б» на случай прекращения российского транзита газа

Кабинет Министров Украины предпринимает спешные действия для интеграции украинской газотранспортной системы в общеевропейскую энергоструктуру в связи со скорым завершением строительства «Газпромом» обходных Северного и Южного потоков.

Однако не собирается отказываться от выгодного контракта на перекачку российского газа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Верховной раде на правительственном часе рассказал премьер-министр «Незалежной» Владимир Гройсман.

«Сейчас мы проходим внутренние процедуры для углубления интеграции с ЕС в энергетике. Это один из четырех приоритетов, которые мы объявили во время саммита Украина – ЕС в конце прошлого года. Для нас понятно, что Россия будет и дальше использовать все возможности для блокировки украинской ГТС. И мы должны все сделать, чтобы быть интегрированными с европейской системой», – заявил Гройсман.

Украинский премьер добавил, что за обеспечение выгодного договора по транзиту и подготовку всех документов по европейскому образцу отвечает НАК «Нафтогаз Украины».

«И, безусловно, есть план «Б» на случай, если Россия прибегнет к другим действиям. Вопрос сложный и непростой», – пожаловался Гройсман.

Напомним, Еврокомиссия собирается в ближайший месяц заставить Россию заключить долгосрочный контракт («минимум на 10 лет») с Украиной на транзит газа через её территорию.

Ранее российский концерн «Газпром» начал рассылать официальные сообщения приграничным с Украиной странам о прекращении транзита газа через «Незалежную» с 2020 года.

В Киеве стремятся сохранить выгодный транзитный газовый договор в полном объёме, ссылаясь на некие «европейские энергетические стандарты». Россия в ответ заявляет, что при подписании нового договора будет исходить исключительно из его коммерческой целесообразности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.04.19

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