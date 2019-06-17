Украина объявила о масштабном европейском газовом кризисе в 2020 году

Киев официально предупредил Европу о неизбежном масштабном газовом кризисе в 2020 году из-за неподписания транзитного котракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» через газотранспортную систему Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Bloomberg заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассмотреть серьезнее», – сообщила Зеркаль.

«У нас есть хорошая разработанная основа для проведения дальнейших успешных переговоров. Новые контакты должны отражать все уроки, извлеченные Украиной и другими европейскими странами в отношении того, что означает транспортировка российского газа», – добавила заместитель министра.

Под «разработанной основой» для переговоров по транзиту Зеркаль, судя по всему, имеет в виду недавнее заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украина к концу 2019 года заполнит свои газохранилища и будет полностью готова к «газовой войне» с Россией по сценарию 2009 года. При этом, виновником кризиса 2009 года, когда вся Южная Европа около 20 дней не получала газ, Коболев назвал Москву.

На днях «Нафтогаз» вновь заявил о непремлемости выдвигаемых Москвой условий для продления транзитного договора.

Между тем, недавно «Укртрансгаз» объявил, что из-за недостатка средств украинская ГТС может полностью остановить работу в ближайшие месяцы.

Ранее «Нафтогаз» заявил о недостатке средств на закачку газохранилищ к зиме.

Как сообщал «Новый День», Еврокомиссия собиралась заставить Россию заключить долгосрочный контракт («минимум на 10 лет») с Украиной на транзит газа.

В начале текущего года российский концерн «Газпром» начал рассылать официальные сообщения приграничным с Украиной странам о прекращении транзита газа через «Незалежную» с 2020 года.

Однако в Киеве стремятся сохранить выгодный транзитный газовый договор в полном объёме, ссылаясь на некие «европейские энергетические стандарты». Россия в ответ заявляет, что при подписании нового договора будет исходить исключительно из его коммерческой целесообразности.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия готова после 2020 года прокачивать через Украину не более 15 млрд кубометров в год.

Украина затребовала 60 млрд кубометров транзитного объёма газа ежегодно.

Между тем эксперты предрекают полную остановку ГТС «Незалежной» по причине крайней изношенности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.19

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