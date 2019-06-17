Вынесут на руках! На Украине первый президент пригрозил последнему Майданом

Действующий президент Украины Владимир Зеленский ещё не успел отметиться ни одним пророссийским заявлением, а тем более – действием, но его уже пугает неизбежным «народным гневом» первый президент «Незалежной» Леонил Кравчук.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что Зеленского «вынесут» из администрации в случае любых уступок Москве, Кравчук заявил в эфире украинского телеканала «Прямий».

«Какого бы президента мы ни выбрали, реванша пророссийских сил не будет. Это показала война 2014-2015 годов, когда армия была ни на что не способна, а народ пошёл и встал грудью на защиту Украины», – утверждает отставной политик.

«Если бы появился любой президент и сделал шаги, или открыть шлюзы кому-то прийти на Украину и сделать реванш – на следующий день в Киеве собрался Майдан втрое больший, чем был, и этого президента вынесли бы на руках!», – предупреждает экс-президент.

«У нас народ уже дозрел до другого мышления, другой философии управления страной, и ощутил свою роль в том, что он может менять власть с помощью майданов», – приводит слова Кравчука «ПолитНавигатор».

Напомним, Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал «сделать» всё, чтобы в кратчайшие сроки добиться мира в Донбассе. Однако после его победы на выборах обстановка в зоне ООС (бывшее АТО) только обостряется.

Кроме того, действия украинского кабинета министров накануне продления транзитного договора с Москвой грозят повторением газовой войны в Европе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.06.19

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