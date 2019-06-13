Зеленский отказался щадить школы и больницы Донбасса

Вооружённые силы Украины не получали приказа после инициативы представителя украинского президента на минских переговорах Леонида Кучмы не открывать «ответный огонь» по жилым домам, школам и больницам народных республик Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил недавно назначенный президентом Владимиром Зеленским начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

«Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода – взводом, командир роты – ротой. У них никаких команд не отвечать нет», – отрезал Хомчак.

По его словам, заявления Кучмы и пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель являются элементом «информационно-психологической войны» против Украины.

«Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы.

На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал.

И знаю точно, что командиры там в ООС (бывшее АТО – прим. «НД») таких команд не давали и не дадут», – приводит слова Хомчака «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно официальный Киев подтвердил, что украинские военные обстреливают жилые дома, больницы и школы на территории народных республик Донбасса, однако утверждает, что артиллерия ВСУ делает это «вынужденно», в ответ на «провокации» армии ЛДНР.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель.

Мендель комментировала предложения Кучмы на переговорах в Минске о том, чтобы запретить военнослужащим ВСУ открывать ответный огонь по гражданским объектам.

По её словам, украинская армия продолжит стрелять в ответ, однако получит приказ не отвечать на обстрелы, якобы производимые из жилых зон: «Когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы – из любого места, где находятся гражданские люди».

Между тем, представители вооружённых сил ЛДНР заявили, что сразу после визита президента Владимира Зеленского на передовую в Донбассе, резко участились обстрелы с украинской стороны, которые целенаправленно ведутся по жилым домам.

Причём свои миномёты солдаты ВСУ устанавливают также в жилой зоне.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.06.19

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