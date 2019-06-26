Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос за признание обстрелов жилых домов ЛДНР

Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ.

«Вызов связан с заявлением Мендель о том, что украинские военные обстреливают мирное население в Донбассе. Она сказала об этом 7 июня в эфире программы «Право на власть» в эфире «1+1». Ее ждут в течение 26 или 27 июня», – сообщает издание «theБабель».

Напомним, в начале июня официальный Киев подтвердил, что украинские военные обстреливают жилые дома, больницы и школы на территории народных республик Донбасса, однако утверждал, что артиллерия ВСУ делает это «вынужденно», в ответ на «провокации» армии ЛДНР.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель.

Мендель комментировала предложения Кучмы на переговорах в Минске о том, чтобы запретить военнослужащим ВСУ открывать ответный огонь.

По её словам украинская армия продолжит стрелять в ответ, однако получит приказ не отвечать на обстрелы, производимые из жилых зон, «когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы – из любого места, где находятся гражданские люди».

«После этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом погибают наши люди, наши украинцы. И речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации», – заявила Мендель.

Между тем, представители вооружённых сил ЛДНР заявили, что сразу после визита президента Владимира Зеленского на передовую в Донбассе, резко участились обстрелы с украинской стороны, которые целенаправленно ведутся по жилым домам. Пичём свои миномёты солдаты ВСУ устанавливают также в жилой зоне.

Симферополь, Валентин Карамазов

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