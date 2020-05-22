Штаб украинской армии придумал оправдание обстрелам жилых домов в Донбассе

Командование «операции объединённых сил» (ООС) в Донбассе (бывшая АТО) объяснило причину, по которой украинская артиллерия ежедневно обстреливает жилые дома и объекты инфраструктуры народных республик Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление украинских военных последовало сразу же после объявленной в ДНР и ЛНР боевой готовности и поступившего предупреждения, что армии республик готовы отбросить украинские войска от линии фронта.

Впрочем, объяснения украинского командования не отличаются оригинальностью. В очередной раз «выяснилось», что «российские оккупационные войска» якобы намеренно размещают свои танки и гаубицы в непосредственной близости от жилых и коммунальных объектов и оттуда «обстреливают позиции ООС», вынуждая украинскую артиллерию к «ответному» огню.

Однако, по словам экспертов, в этот раз украинскому командованию трудно будет отделаться одними голословными обвинениями в адрес ЛДНР, и придётся решать: либо прекратить обстрелы, либо понести существенные потери в живой силе и технике.

Напомним, накануне лидеры ДНР и ЛНР объявили, что армии респулик готовы подавить все огневые точки вооружённых сил Украины и перейти в наступление с целью отодвинуть линию фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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