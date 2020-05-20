Украина ответила на ультиматумы ЛНР и ДНР

В Киеве заявили о срочном созыве Трёхсторонней контактной группы в Минске после объявления боевой готовности лидерами народных республик Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, экс-президент Леонид Кучма возглавит группу украинских переговорщиков.

«Кучма является руководителем Трехсторонней контактной группы со стороны Украины. Он остается руководителем и принимает участие в заседаниях Минского процесса по видео. Сегодня он срочно созывает заседание ТГК из-за письма Пасечника (Леонид пасечник – глава ЛНР). Действительно Леониду Даниловичу сложно, и сложно каждому участнику, который находится на заседаниях нашей подгруппы в Минске. Очень сложный процесс», – заявил Зеленский.

Напомним, вчера в своём экстренном обращении глава ЛНР потребовал от Киева немедленно прекратить разрушение жилых домов и критически важной инфраструктуры ЛНР, а также не препятствовать артобстрелами работе ремонтных бригад. Если эти условия не будут выполнены, то Народная милиция Луганской народной республики (вооружённые силы ЛНР – прим. «НД») предпримет решительные боевые действия и отодвинет линию фронта на необходимое расстояние.

Позже с аналогичным заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.05.20

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