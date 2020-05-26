В Кремле поддержали ЛДНР и предупредили, что украинские обстрелы ведут к непредсказуемым последствиям в Донбассе

Интенсивные артобстрелы республик Донбасса со стороны Украины недопустимы и ведут к жертвам среди мирных жителей, разрушениям, а также к непредсказуемым последствиям на линии фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль является сторонником выполнения сторонами взятых на себя обязательств сторонником, в первую очередь, прекращения обстрелов территорий, где живут гражданские лица и вообще обстрелов территорий самопровозглашенных республик. Мы считаем, что это недопустимо и это во многом портит перспективы налаживания предсказуемой ситуации в мирной жизни», – приводит ТАСС слова Пескова.

По его словам, в Кремле с пониманием относятся к предпринятым ответным действиям со стороны ДНР и ЛНР и «обеспокоены продолжающимися обстрелами с украинской стороны».

«Мы все видели результаты этих обстрелов и видели, что эти обстрелы, к сожалению, имеют тенденцию к интенсификации. Это непосредственно приводит к тому, что ситуация угрожает жизни жителей самопровозглашенных республик, которые живут в зоне соприкосновения. Конечно, это не может не вызывать общей обеспокоенности», – отметил пресс-секретарь президента и добавил, что руководству РФ «вполне понятна такая жёсткая позиция самопровозглашенных республик».

Кроме того, Песков подчеркнул, что общественность в России также возмущена действиями киевского режима в Донбассе.

«Жесткая, резкая общественная реакция на обстрелы мирного населения – она понятна, и она неизбежна, и она будет продолжаться», – добавил Песков, отметив, что к украинскому народу в целом отношение в России не изменилось.

Напомним, недавно главы ДНР и ЛНР объявили боевую готовность на фоне резкого увеличения обстрелов со стороны Украины.

Отныне артиллерия народных республик Донбасса будет отвечать на каждый украинский обстрел. Армия ЛДНР готова отбросить украинские войска от линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.05.20

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