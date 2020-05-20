Конец иллюзиям: Москва поставила обстоятельный жирный крест на Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский не только ничем не отличается от Петра Порошенко, но и последовательно продолжает политику своего одиозного предшественника и, мало того, доводит её до окончательного абсурда.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в развёрнутом комментарии МИД РФ, приуроченном к годовщине вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.

«20 мая исполняется год с момента инаугурации Президента Украины В.А.Зеленского. Это повод, чтобы взглянуть на результаты, которых под его руководством сумела добиться страна. Идя во власть, В.А.Зеленский обещал избавить украинцев от наследия П.А.Порошенко, начать реальные реформы, принести мир в Донбасс и изменить жизнь к лучшему. Немало слов им тогда было сказано о необходимости преодоления раскола в обществе, «умения жить друг с другом, несмотря на разногласия».

Прошедший год показал, что все это были декларации о благих намерениях. По ставшей уже в Киеве традиции, слова очередного президента вновь разошлись с делами. Коррупции не стало меньше, не ослабло влияние олигархата на власть. Не получают воплощения обещания расследовать финансовые махинации и казнокрадство П.А.Порошенко и его окружения, события на Майдане 2013-2014 гг., политические убийства и иные преступления прежнего режима.

Копятся экономические проблемы, растет социальная напряженность. Вопреки подавляющему мнению населения Украины по указке извне продвигается земельная реформа. Массово нарушаются права и свободы человека. Забыто предвыборное предложение В.А.Зеленского провести экспертизу дискриминационного закона о государственном языке на предмет его соответствия Конституции. Напротив, выполнение этого закона идет полным ходом. На критику из-за рубежа и рекомендации Совета Европы устранить нарушения международных обязательств Киев не обращает внимания. Принятые при П.А.Порошенко нормы в сфере просвещения, ущемляющие интересы различных этнических групп, при В.А.Зеленском были дополнены одиозным законом о среднем образовании. Продолжается зачистка информационного поля и подавление инакомыслия. На это нацелен законопроект о медиа, прошедший в Верховной Раде первое чтение.

От своего предшественника нынешний Президент унаследовал панический страх перед агрессивным меньшинством национал-радикалов, которое ощущает себя хозяином страны и диктует властям, что и как надо делать.

На своей инаугурации В.А.Зеленский провозгласил первостепенной задачей прекращение огня в Донбассе. Он заявил, что «не боится принимать сложные решения» и «без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир». С тех пор кардинальных перемен не произошло. Хотя первые шаги нового украинского лидера вселяли надежду. Но, судя по всему, они были нужны В.А.Зеленскому лишь для того, чтобы добиться созыва в Париже саммита «нормандского формата». Последующие события продемонстрировали отсутствие у нынешних властей политической воли к выполнению Минских соглашений. Сегодня в Киеве звучат заявления об их «ничтожности», поиске альтернативы «Минску» и некоем «Плане Б». Не торопятся в офисе В.А.Зеленского и с реализацией договоренностей самого парижского саммита.

Незыблемой остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией. На Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам.

Вводятся новые санкции против российских граждан и юридических лиц. Причем стремление наказать Россию доходит до абсурда. Год назад В.А.Зеленский высмеивал П.А.Порошенко за рестрикции в отношении российских соцсетей, а сегодня сам продлил их действие. В деле санкций он превзошел своего предшественника по креативу. Трудно объяснить, какими соображениями руководствовались в Киеве, когда включали в санкционные списки Эрмитаж и Музей имени А.С.Пушкина. Интересно, будут ли преследовать на Украине своих соотечественников за посещение этих сокровищниц. А что станется с украинскими гражданами, проходившими и проходящими обучение в МГУ имени М.В.Ломоносова, который, по мнению Киева, представляет угрозу национальной безопасности Украины. В компании с МГУ в украинском списке числятся Русское географическое общество, Институт востоковедения РАН, Академия наук Татарстана и другие научные и образовательные учреждения. Всем им запрещено контактировать с украинскими коллегами.

Киевским национал-радикалам явно мало запрещения русского языка и литературы, российских фильмов и СМИ. Они жаждут большего. Будет неудивительно, если в конце президентства В.А.Зеленского на Украине будут жечь книги Толстого, Чехова, Достоевского и Гоголя, крушить уцелевшие памятники великим деятелям России и Украины, внесшим вклад в совместную культуру.

Печально, но сегодня русофобия получает на Украине новое дыхание, возводится, как и при П.А.Порошенко, в ранг государственной политики. Год назад этот курс был отвергнут большинством населения страны, что открыло В.А.Зеленскому дорогу во власть. Очень жаль, что со временем власть меняет отношение слуг народа к интересам того народа, который их избирает», – констатирует МИД РФ на своей официальной странице в Фейсбуке.

Симферополь, Валентин Карамазов

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