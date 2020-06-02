Заявление Киева о скорой встрече в «нормандском формате» не является информацией – МИД РФ

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о скорой встрече глав МИД стран «нормандской четвёрки» не рассматривается Москвой в качестве достоверной информации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Такой информации нет», – ответили в МИД РФ на вопрос корреспондента ТАСС, комментируя заявление Кулебы.

Напомним, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом сообщил, что разговор глав МИД «нормандской четвёрки» состоится в обозримой перспективе и «принесёт мир» в Донбасс.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для мира в Донбассе «достаточно перестать стрелять».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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