Для нормандского саммита нет никаких предпосылок – МИД РФ

Достигнутые на парижском саммите в декабре прошлого года договорённости лидеров стран «нормандской четвёрки» не исполняются, поэтому нет никаких предпосылок для проведения новой встречи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

По его словам, к такому выводу пришли все участники нормандского процесса.

«Что касается созыва очередного саммита в «нормандском формате», то все участники процесса сходятся во мнении, что в настоящее время предпосылок для этого нет», – цитирует Парамонова РИА Новости.

Между тем, известно, что президент и МИД Украины постоянно настаивают на срочном созыве «нормандской четвёрки».

По-видимому, представитель МИД РФ имел в виду мнение России, Германии и Франции.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров исключил новую встречу в «нормандском формате» до выполнения Киевом всех обязательств, взятых на себя на парижском саммите.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.05.20

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