В Киеве утверждают, что уговорили Германию на встречу глав МИД стран «нормандской четвёрки»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас «согласился» с тем, что встреча в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел «необходима в ближайшие месяцы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД Украины по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Дмитрия Кулебы со своим германским коллегой.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. Дмитрий Кулеба сообщил Хайко Маасу о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня, благодаря которому уже более двух недель нет погибших и раненых в бою украинских военных…

Стороны обсудили перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы», – говорится в сообщении украинского министерства.

Напонмим, ранее в МИД РФ заявили, что встреча в «нормандском формате» возможна после выполнения Киевом всех взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений, которые предусматривают принятие Верховной радой закона о выборах в ЛДНР, особый статус для Донбасса и амнистию для всех участников конфликта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.08.20

Без всяких обстрелов: украинская армия несёт потери в Донбассе. / В Крыму таксист выбросил туристов с годовалым ребенком в чистом поле. / В шахту Крымской АЭС упали женщина с ребенком. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»