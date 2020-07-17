Москва не будет рассматривать предложения Киева по Донбассу без одобрения ЛДНР

Киеву не стоит даже пытаться согласовать в «нормандском формате» какие-то новые параметры урегулирования в Донбассе без прямого участия представителей ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам всем хорошо известно, что наши украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и от общения с ними (республиками), что делает просто невозможным выработку нового документа. Поэтому ситуация, действительно, оставляет желать лучшего», – отметил Песков.

По его словам, положение усугубляется тем, что в Киеве воспринимают одобренный Совбезом ООН текст Минских соглашений не как руководство к действию, а как повод для бесконечных трактовок и интерпретаций.

«Мы не занимаемся трактовкой Минских договоренностей, мы их читаем дословно. Там зафиксирована определенная последовательность действий, которая призвана вывести ситуацию к урегулированию. Зафиксированная последовательность действий сформулирована таким образом, что она вообще не допускает возможности трактования», – приводит слова Пескова «Интерфакс».

Любой, кто не поленится ознакомиться с Минскими соглашениями, без труда в этом убедится.

«Здесь не нужно быть крупным экспертом. Достаточно залезть на любой сайт и прочитать... Любой человек, который более-менее следит за информацией, увидит, что сделано, а что не сделано, и что кем должно было быть сделано», – резюмировал пресс-секретарь президента.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.07.20

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