Количество украинцев, выступающих за прямые переговоры с ЛДНР и за выполнение киевскими властями Минских соглашений, вдвое превышает число противников диалога и уступок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорят данные, опубликованные украинской компанией «Социальный мониторинг».

Согласно опросам, проведённым в июле, почти 47% респондентов заявили, что мирное урегулирование в Донбассе должно стать приоритетом для власти, которой следует пойти на выполнение Минских соглашений. Против выступили 24% опрошенных.

Социологи отметили, что на Украине число сторонников минских договорённостей и диалога с республиками Донбасса постепенно растёт. В прошлом месяце таких было 45, 4%.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.07.20

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