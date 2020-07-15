Матвиенко призвала Зеленского осознать всю серьёзность ситуации

Киев должен уважать подписанные по итогам внутриукраинского конфликта международно-правовые акты (Минские соглашения).

Между тем, президент Владимир Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания установить мир в Донбассе, что вызывает у Москвы «глубокое разочарование».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«К сожалению, уже второй год идет президентство Владимира Зеленского, он в своей выборной программе заверял, что очень быстро найдет решение мирного урегулирования...», – приводит слова Матвиенко РИА Новости.

Спикер Совфеда предупреждает, что пропасть между Донбассом и Украиной увеличивается.

«Мы видим абсолютное игнорирование Минских соглашений, нежелание их выполнять, и главное, что эта пропасть недоверия между властью Украины и жителями Донецка и Луганска становится все больше, её все труднее будет преодолевать», – отметила Матвиенко.

В связи с этим она надеется, что украинская власть, наконец, возьмётся за ум, пока не поздно.

«Мы очень надеемся, что руководство Украины осознает серьёзность ситуации, свою ответственность за исполнение Минских соглашений. Пока могу сказать – (испытываем) глубокое разочарование происходящим», – резюмировала глава Совета Федерации РФ.

Напомним, ранее Зеленского о возможных последствиях отказа от Минских соглашений уже предупредил Кремль.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.07.20

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