Матвиенко предложила Зеленскому думать о людях, а не о территориях

Президент Украины Владимир Зеленский грезит о «возвращении оккупированных территорий» Крыма и Донбасса, совершенно не интересуясь мнением проживающих там людей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Ливадии заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, комментируя регулярно звучащие от украинского президента требования «вернуть Крым».

«Руководство Украины поднимает вопрос Крыма как о территории. У нас другой подход. Крым для нас – это люди. И заявляя о том, что территория Крыма оккупирована, это значит не уважать мнение многонационального народа, который здесь проживает. Это значит игнорировать его», – упрекнула Матвиенко Зеленского.

«Главное, что сами граждане Крыма провели референдум, высказали свою волю и ее реализовали. И никто не может обсуждать эту тему, она для нас закрыта», – добавила глава Совфеда.

Кроме того, Матвиенко попросила Киев прекратить политически спекулировать на крымском вопросе, так как он уже давно решён.

«Кто угодно, где угодно может обсуждать что угодно. Тема Крыма закрыта, это уже свершившийся исторический факт. Благодаря абсолютному волеизъявлению жителей Крыма о возвращении на историческую родину, которое отвечает всем международным нормам, стандартам, Уставу ООН, – решение состоялось. Мы отпраздновали уже пятую годовщину Крымской весны, и мы эту тему обсуждать ни с кем не собираемся, потому что обсуждать нечего», – цитирует Валентину Матвиенко РИА Новости.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что «Крым – это Украина», и у Киева якобы есть все доказательства.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.06.19

Украинцы заплатили России более 30 млн рублей налога на недвижимость в Крыму. / Москва предъявила условия для сохранения транзита газа через Украину. / Грозы, град, шквал: непогода в Крыму задержится до конца недели. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»