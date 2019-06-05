«Прощай мир»: Зеленский обозначил ключевые задачи в отношениях с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет выстраивать свою внешнюю политику на противодействии «российской агрессии» и привлечении международной поддержки для давления на Москву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Ещё одним приоритетным для себя направлением Зеленский назвал призывы к Западу о расширении антироссийских санкций, дабы «вернуть мир в Украину».

«Среди своих ключевых приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидацию международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины», – объявил Зеленский.

Между тем, украинские комментаторы в соцсетях негативно реагируют на последние непримиримые заявления Зеленского по Донбассу, Крыму и в адрес России, упрекая его в нежелании выполнять обещание о скорейшем завершении войны на Юго-Востоке страны.

«Это же второй Порошенко. Всё, прощай мир – привет война», – выразил общее мнение один из украинских пользователей.

Напомним, вчера украинский президент вновь обвинил Москву в «военной агрессии» и «убийствах украинских военнослужащих» накануне минских переговоров.

Между тем, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Зеленский грезит о «возвращении оккупированных территорий» Крыма и Донбасса, совершенно не интересуясь мнением проживающих там людей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.06.19

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