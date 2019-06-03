Киев заявил о наличии полного набора «методов», подтверждающих «украинский статус» Крыма

Кабинет президента Владимира Зеленского в данное время нарабатывает «определённое решение» по Крыму, поэтому пока не может подробно озвучить свою политическую позицию в этом вопросе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила назначенная сегодня пресс-секретарём украинского президента Юлия Мендель.

«Не думайте, что эта Администрация забыла про Крым, собственно, ведутся постоянные консультации. Просто когда будет наработано определённое решение, это вынесется.

Опять-таки, Администрация хочет быть прозрачной, но говорить об определённых каких-то слухах или о решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, Администрация бы не хотела», – заявила пресс-секретарь Зеленского.

При этом она поспешила добавить, что «Крым – это Украина», и у Киева якобы есть все доказательства.

«Но Крым – это Украина, что абсолютно подтверждается и исторически, и политически, и дипломатически, и любыми другими методами», – отчеканила Мендель.

Напомним, сегодня пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что ситуация вокруг сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове должна решаться таким образом, чтобы удовлетворить «интересы» украинских националистов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.06.19

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