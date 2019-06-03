Россия должна молчать – Киев прокомментировал снос памятника Жукову

Ситуация вокруг сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове должна быть урегулирована путём переговоров между городской общественностью и украинскими националистами к взаимному «удовлетворению» сторон.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким комментарием выступила назначенная сегодня пресс-секретарём украинского президента Юлия Мендель.

При этом Мендель не упомянула, что по факту сноса монумента уже возбуждено два уголовных дела харьковской полицией.

«Ситуация в Харькове вызвала очень большой резонанс и, собственно, она – пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики последних нескольких лет, которая показывает, что должен быть разработан новый механизм для того, чтобы установить диалог власти и общества.

Что имеется в виду: закон о декоммунизации предусматривает снос памятников советским деятелям, но одновременно там есть пункт, который говорит о том, что если эти советские деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями.

Это относится не только к памятнику Жукову, но и проулка его имени, который существует.

Владимир Зеленский призывает власти Харькова уяснить эту правовую коллизию, поскольку тут должны быть обсуждения с общественностью, должно быть принято решение, которое будет наиболее приемлемым для любой из сторон», – заявила пресс-секретарь Зеленского.

При этом она назвала реакцию на вандализм российского общества и официальных лиц – вмешательством во внутренние дела Украины.

«Мы все слышали, что РФ начала комментировать эту ситуацию, собственно, тут такой момент, что Зеленский хочет подчеркнуть, что это в который раз подтверждает, что РФ вмешивается во внутренние дела суверенного государства и призывает этого больше не делать», – отрезала Мендель.

Напомним, вчера в Харькове толпа, состоящая из членов нескольких нацистских организаций и объединений, повалила с постамента бюст Георгия Жукова под скандирование «Слава Украине» и установила на его месте украинский флаг.

Симферополь, Валентин Карамазов

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