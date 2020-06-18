Украинский суд поддержал неонацистов – проспект Жукова в Харькове снова ликвидируют

Харьковский окружной суд во второй раз признал незаконным повторное решение депутатов горсовета о возвращениии имени маршала Жукова переименованному ранее проспекту.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», как и в прошлый раз иск в суд был подан харьковским отделением запрещённой в РФ неонацистской организации ВО «Свобода».

Напомним, решение горсовета о возвращении проспекту Петра Григоренко прежнего названия Проспект маршала Жукова было принято на основе петиции, собравшей огромное количество подписей горожан.

Это было второе постановление горсовета от февраля 2020 года. Первое также было отменено окружным судом в сентябре 2019 года, тоже по иску организации «Свобода».

Однако борьба за проспект продолжается. Горсовет намерен подать новую апелляцию, а жители – новую петицию.

Симферополь, Валентин Карамазов

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