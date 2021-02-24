Под шум массовой драки: Горсовет Харькова вернул имя Жукова одному из проспектов

Городской совет Харькова большинством голосов вернул проспекту Григоренко имя советского полководца Георгия Жукова.

Решение принималось под шум ожесточённой драки националистов и молодёжного крыла «пророссийской» партии ОПЗЖ под стенами горсовета.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», позже драка активистов переросла в массовую потасовку и переместилась на прилегающую к зданию улицу. В ход пошли даже баллончики со слезоточивым газом.

Сообщается, что за проспект Жукова проголосовали 57 депутатов, против – 16, воздержались – 6.

Таким образом, депутаты в третий раз дезавуировали вердикт Харьковского окружного суда, который дважды признавал незаконными предыдущие решения горсовета о возвращениии имени маршала Жукова переименованному ранее проспекту.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.02.21

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