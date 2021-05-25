Украинский суд признал «противоправным» региональный статус русского языка в Харькове

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск националистов о признании «противоправным и недействительным» решение городского совета, утвердившего ранее региональный статус русского языка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в публикации на сайте единого госреестра судебных решений Украины.

«Признать противоправным и недействительным от 28.02.2018 решение Харьковского городского совета «О реализации положений закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в городе Харькове» №788/12 от 20.08.2012», – гласит вердикт судьи Анастасии Мороко.

Апелляция со стороны юристов, представляющих интересы горсовета и жителей Харькова, может быть подана в течение 30 дней со дня опубликования решения.

Напомним, что это уже четвёртое подряд решение украинских судов, отменяющих региональный статус русского языка. Ранее он был признан недействительным в Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Как сообщал «Новый День», накануне президент Владимир Зеленский своим указом отказал русским в статусе коренного народа Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.05.21

В Киеве заявили о согласии Лукашенко на размещение военно-воздушных баз РФ. / В Киеве заявили о связях влиятельного украинского олигарха с Кремлем. / «Это безопасно!» – Киев зазывает иностранные авиакомпании летать над Украиной в обход Белоруссии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»