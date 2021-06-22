Будапешт потребовал от Киева вернуть венгерскому языку статус регионального на Украине

Представителям венгерского меньшинства в Закарпатье необходимо вернуть право использования своего языка во всех сферах, включая государственное управление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе дебатов на Парламентской ассамблее Совета Европы.

Глава МИД Венгрии потребовал вернуть пункты положения закона, действовавшего до введения дискриминационных актов в отношении региональных языков. При этом Сийярто сделал акцент на правах венгерского меньшинства.

«Конечно, мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления... Сейчас мы просим Украину вернуться к ситуации, которая была. Мы не просим о дополнительных правах, мы просим вернуть то, что уже было, то, что венгерское меньшинство уже имело», – заявил венгерский министр.

«Не наш вопрос говорить, что конкретно должно быть сделано, но мы просим проконсультироваться с представителями меньшинств и действовать так, как они просят. Меньшинства должны подтвердить, что получили обратно то, что у них когда-то было», – добавил Сийярто.

Напомним, Украина приняла ряд законов – об образовании, о языке и о коренных народах – которые лишили все национальные меньшинства права обучаться и пользоваться своими языками. Исключение сделано только для крымских татар, караимов и крымчаков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.06.21

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