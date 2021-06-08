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Вторник, 8 июня 2021, 14:51 мск

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«Вопиющая провокация»: Госдума оценила очередную инициативу президента Украины

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла заявление о планах киевских властей исключить русский и другие народы из числа коренных народов Украины. Как считает Госдума, эта провокация нацелена на обострение напряженности внутри Украины и за ее пределами.

«Государственная Дума считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами. Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине. К коренным народам, в случае принятия «неотложного закона», не вправе будут отнести себя ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье», – говорится в документе.

Депутаты Госдумы также обратили внимание, что за все годы независимости Украина не приняла ни одного законодательного акта в поддержку крымских татар, «предпочитая подталкивать лидеров незарегистрированного на самой Украине Меджлиса (организация запрещена в РФ) крымскотатарского народа к столкновениям с русским и украинским населением в Крыму».

Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти и подтверждает все сделанные ранее заявления о пагубности национальной политики властей Украины, «продолжающих подрывать основы собственной Конституции, законы и международные обязательства Украины».

В связи с этим Госдума обратила в международные организации с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить население на «коренное» и «некоренное», которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства.

В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О коренных народах Украины». В качестве коренных законопроект выделяет исключительно крымских татар, караимов и крымчаков, проживающих на территории Республики Крым в составе РФ.

Москва, Светлана Антонова

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