Будапешт потребовал от Зеленского вернуть права венграм Закарпатья

Киев должен вернуть права венграм Закарпатья в сфере образования на родном языке и использования его во всех сферах, включая государственное управление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на проходящей в Вильнюсе конференции «Реформы на Украине» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он потребовал от присутствующего на конференции Владимира Зеленского вернуть правовое положение венгров в ситуацию, которая была до принятия Верховной радой и президентом Петром Порошенко дискриминационных законов в отношении национальных меньшинств.

«Мы не просим ничего дополнительного или чрезвычайного. Мы просим только вернуть венграм права, которые они имели до изменений в законодательстве – использование языка в образовательной сфере, как это было раньше, и использование родного языка в СМИ, культуре и публичной администрации», – сказал Сийярто и добавил, что венгры столетиями проживают в Закарпатье и тоже относятся к коренным народам сегодняшней Украины.

Министр также призвал ликвидировать одиозный украинский сайт «Миротворец», «где упоминаются представители венгерского меньшинства и собственно Венгрии».

Напомним, Украина приняла ряд законов – об образовании, о языке и о коренных народах – которые лишили все национальные меньшинства права обучаться и пользоваться своими языками. Исключение сделано только для крымских татар, караимов и крымчаков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.07.21

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