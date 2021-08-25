МИД Венгрии поддержал Россию и обвинил Киев в дискриминации национальных меньшинств на Украине

Украина не выполняет взятые на себя перед Европой обязательства по соблюдению прав народов, проживающих на её территории.

Как передаёт корреспондент РИА «НовыйДень», об этом в Будапеште заявил министр иностраннных дел Венгрии Петер Сийярото во время совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что несмотря на поддержку Будапештом территориальной целостности Украины, Киев продолжает ущемлять права закарпатских венгров и других национальностей.

«Мы всегда поддерживали суверенитет Украины, это никогда не было под вопросом. Но так же мы поддерживаем и следующую позицию: мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных этнических меньшинств. Мы также видим, что Украина нарушает многие соглашения», – отметил Сийярто и добавил, что в последние годы дискриминация лишь усиливается.

Напомним, ранее президент Венгрии Янош Адер, выступая в Киеве, раскритиковал украинские власти, которые не дают детям закарпатских венгров учиться на родном языке.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.08.21

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