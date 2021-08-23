Лавров: отношения России и Венгрии вышли на беспрецедентный уровень

Торгово-экономические отношения Москвы и Будапешта вышли на беспрецедентный уровень. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет» накануне рабочего визита в страну.

«С удовлетворением отмечаю, что российско-венгерские отношения, особенно в торгово-экономической сфере на нынешнем этапе вышли на беспрецедентный уровень», – отметил Лавров, обратив внимание, что двусторонний товарооборот по итогам января-мая вырос на 35% по сравнению с годом ранее.

При этом, по его мнению, многосторонние санкции против третьих стран зачастую противоречат национальным интересам Венгрии – в результате введенных Евросоюзом в 2014 году антироссийских санкций товарооборот между Россией и ЕС сократился более чем в два раза. «Пострадала, конечно, не только Венгрия, но и другие наши торговые контрагенты в Европе. Несмотря на создаваемые Брюсселем санкционные препятствия, нам не только удается последовательно реализовывать запущенные ранее флагманские проекты, но и определять новые сферы приложения совместных усилий», – констатировал глава российского внешнеполитического ведомства, слова которого цитирует официальный сайт МИД РФ.

«В этой связи отмечу успешное взаимодействие в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Напомню, что Венгрия первая и пока что единственная из всего Евросоюза лицензировала российскую вакцину «Спутник V», закупив ее в значительном количестве. Прорабатываются варианты производства этого препарата на венгерской территории», – сказал Лавров.

Что касается восстановления доверия, по мнению Лаврова, «первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией». «Как метко отметил Президент В.В. Путин в ходе выступления на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021» в январе с.г., «нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого…, смотреть в будущее». Со своей стороны, мы всегда открыты к конструктивному сотрудничеству на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. «Мяч» на стороне есовских коллег», – заключил Лавров.

Завтра, 24 августа, глава МИД РФ посетит с рабочим визитом Будапешт по приглашению министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сиярто. В ходе встречи планируется обмен мнениями по международной проблематике, отношениям России с ЕС и НАТО, ситуации на Украине и в Нагорном Карабахе.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.08.21

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