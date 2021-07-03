Началось: гагаузы потребовали включить их в число коренных народов Украины

Президент Зеленский и Верховная рада, поспешно принявшие закон о коренных народах Украины, забыли о гагаузах, исторически компактно проживающих на территории современной Одесской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчиогло.

Он отметил, что рад за включённых в закон крымчаков, крымских татар и караимов, однако гагаузы тоже по праву являются коренным народом и хотят полноценно пользоваться своей культурой и языком.

«Мы живем здесь уже более двухсот пятидесяти лет. И полностью подпадаем под определение коренного народа Украины, не имея своего государственного образования где-либо в мире.

Мы подавали поправки к закону, предлагая признать гагаузов тоже коренным народом Украины. Но закон принимали очень быстро. И наши поправки не успели внести в закон. Нам обещают внести в закон поправки о признании гагаузов коренным народом осенью. Очень на это надеемся. Это очень важно.

Например, в школах в гагаузских районах сейчас преподают наш язык с первого по одиннадцатый класс. Но если поправки не внесут, то гагаузский язык будут преподавать только с первого по четвертый», – цитирует Димчиогло украинское издание «Страна.УА».

Напомним, гагаузы – это тюркский народ северо-восточной части балканского полуострова, исповедующий православие. Гагаузы имеют свою автономию со столицей Комрат в Молдове.

Отметим, что новым дискриминационным законом не предусмотрено включение в число коренных народов национальностей, имеющих свои государственные образования за пределами Украины. Вероятно, украинские власти решили, что гагаузская автономия в составе Молдовы – это полноценное государственное образование.

Однако украинские эксперты уже предупредили, что подобный критерий является абсолютно незаконным и прогнозируют начало протестов со стороны представителей других многочисленных народов, не по своей воле оказавшихся на территории современной Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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