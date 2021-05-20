Русских на Украине лишают правовых гарантий и защиты от ненависти

Русским отказали в статуса коренного народа Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент Владимир Зеленский 18 мая внес в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины». Заявляется, что документ «определяет права и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов».

Согласно опубликованному сегодня проекту, коренным народом признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины.

Иными словами, русские на статус коренного народа претендовать не могут.

Напомним, что Украина считает себя правопреемницей Кивеской Руси, а в сохранившихся записках иностранцев IX и X веков, киевские князья и их войска именуются Русью или русскими.

В русско-византийских торговых договорах первой половины Х века перечисляются имена киевских послов, имевших полномочия «от рода русского», и клятвы «по закону русскому».

На сегодняшний день более 17% населения Украины считает себя русскими.

Отдельно в законопроекте «О коренных народах Украины» прописано понятие коренных народов Крыма – к ним отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.

Если закон будет принят, коренные народы получат широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права, включая создание собственных учреждений образования и обучение на родном языке.

Они смогут создавать свои средства массовой информации и получать из госбюджета средства на свои представительские органы. .

Кроме того, законопроект определяется гарантии относительно правовой защиты представителей коренных народов от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности, принудительную ассимиляцию или интеграцию в любой форме, а также защиту от расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

У русских, живущих на Украине, таких гарантий не будет.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.05.21

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