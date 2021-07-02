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Пятница, 2 июля 2021, 13:48 мск

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Украинцы – это русские: Киев повторяет «этническое безумие» государств бывшей Югославии

Фото РИА «Новый День»

В Белграде прекрасно видят, что Украина находится под давлением Запада и повторяет путь стран бывшей Югославии. Об этом заявил депутат правящей Сербской прогрессивной партии Небойша Бакарец, комментируя принятый накануне Верховной Радой Украины закон о так называемых о коренных народах, согласно которому русские в эту категорию не входят.

«B принятии этого закона украинский народ не виноват. И он тоже жертва. Запад «молотит» Украину уже минимум лет двести. Похожее этническое безумие происходило в Хорватии, Черногории, Федерации Боснии и Герцеговины, в псевдогосударстве Косово. И все это поддерживает Запад», – пояснил политик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как считает Бакарец, на самом деле украинцы являются русскими. «Украинцы по происхождению – русские. Точно так же, как черногорцы – это стопроцентные сербы. Те же самые бошняки – по происхождению сербы, только мусульманского вероисповедания. Даже часть косовских албанцев – около 30% – это сербы. И это научный факт», – подчеркнул он.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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