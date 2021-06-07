«Худшие формы национализма»: Госдума готовит заявление по решению Киева исключить русских из коренных народов Украины

Нижняя палата российского парламента планирует принять заявление по поводу решения Киева исключить русский и ряд других народов из числа коренных. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев по итогам заседания Совета Госдумы. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен во вторник, 8 июня, первым.

«Это решение, граничащее с самыми худшими формами национализма, оно оскорбительно и унизительно для многих граждан Украины, в том числе русскоязычных», – пояснил депутат.

Исаев также сообщил, что во втором чтении планируется рассмотреть законопроект по усилению ответственности за повторную езду в пьяном виде. «Речь идет о том, что целый ряд людей, которые уже имели уголовную либо административную ответственность за правонарушение, связанное с тем, что они садились пьяными за руль, и продолжают прежнюю практику. В данном случае мы считаем, что эта ответственность должна быть усилена. В целом по стране до 30% случаев привлечения людей к уголовной ответственности за езду в пьяном виде являются повторными», – уточнил парламентарий.

Кроме того, по его словам, в рамках реализации послания президента РФ Владимира Путина завтра планируется рассмотреть во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс, которые «в первую очередь должны дать возможность регионам на замещение коммерческих кредитов бюджетными». «Это позволит регионам сэкономить деньги, которые они смогут направить на решение социальных проблем, на создание инфраструктурных проектов», – сказал Исаев.

По его словам, также Госдума намерена принять законопроекты о поиске людей по геолокации, что позволит органам правопорядка искать людей с помощью номера мобильного телефона, а также об усилении госконтроля за оборотом оружия, который был «оперативно подготовлен в том числе и по следам трагических событий в Казани».

Москва, Мария Соколова

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