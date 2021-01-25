Языковой вопрос рвёт Украину на клочки

Насильственная украинизация ускоряет распад «Незалежной» на отдельные территории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон.

По его словам, очередная репрессивная мера, обязывающая использовать в сфере обслуживания исключительно украинскую мову, ведёт к тому, что одесситы, харьковчане и жители других русскоязычных областей всё больше мечтают стать россиянами.

«Я считаю, что этот шаг разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки...

А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон – люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят», – приводит слова Гордона РИА Новости.

Главная опасность, подчёркивает журналист, в том, что люди доведены до отчаяния языковым насилием со стороны украинизаторов.

Как сообщал «Новый День», недавно львовский историк, профессор Украинского католического института Ярослав Грицак заявил, что из-за насильственной украинизации следующим президентом страны может стать абсолютно пророссийский кандидат.

Симферополь, Валентин Карамазов

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