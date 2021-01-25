Западная Украина ждёт страшной мести Юго-Востока

Следующим президентом Украины может стать абсолютно пророссийский кандидат. К этому неизбежно приведёт политика тотальной украинизации, которая лишь усилилась после победы Владимира Зеленского, жестоко обманувшего проголосовавших за него русскоязычных избирателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на страницах украинского издания «Новое время» заявил львовский историк, профессор Украинского католического института Ярослав Грицак.

По его словам, «исправить языковую ситуацию одними лишь законами – дело неблагодатное и сомнительное». Поэтому Украину ждёт судьба Польши, утратившей в 1939 году Западную Украину и Западную Белоруссию, жители которых безо всякого сопротивления согласились войти в состав СССР, спасаясь от ужасов насильственной полонизации.

«Это было молодое национальное государство, похожее на современную Украину. Тогдашняя Польша оставалась одним из самых бедных государств Европы, политически нестабильным, с высокой коррупцией, склеенной из разных регионов, религий и народов – и в то же время проводила национальную ассимиляцию. Результат был плачевным», – напомнил историк.

Он отмечает, что украинские власти зря расслабились, не встречая политического сопротивления тотальной украинизации и переименованию городов. Русскоязычный электорат обязательно отомстит на следующих выборах.

«Не повлекло же кризиса переименование городов и улиц! Если часть русскоязычного населения и возмутится, на улицу ради русского языка никто не выйдет. Может кто-то и хотел бы выйти, но их способности к активной массовой политической мобилизации очень невысокие, и харизматичных лидеров не хватает. А вот у избирательных урн отомстить легче: это не требует больших усилий...», – приводит слова Грицака «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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