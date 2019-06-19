Киев грозит Горсовету Харькова уголовными делами за маршала Жукова

59 депутатов харьковского горсовета будут привлечены к ответственности правоохранительными органами «Незалежной» за «нарушение закона о декоммунизации» в связи с возвращением одному из проспектов имени Георгия Жукова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое поручение главе МВД Украины Арсену Авакову дал премьер-министр Владимир Гройсман.

Инициатива исходила от вице-премьера по гуманитарным вопросам и министра культуры Украины Вячеслава Кириленко – одного из авторов закона о декоммунизации.

Его поддержал министр юстиции Павел Петренко.

«Мы можем обратиться к местному совету, так как они являются субъектом местного самоуправления, как высший орган исполнительной власти относительно недопустимости нарушения закона. Также мы имеем право обратиться к правоохранительным органам, для того, чтобы они провели проверку», – заявил Петренко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман распорядился немедленно направить обращение в правоохранительные органы.

Напомним, сегодня Харьковский городской совет принял решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Советского Союза Георгия Жукова.

За решение проголосовали 59 депутатов, против – 13.

Депутаты также постановили присвоить новой улице Харькова имя генерала Петра Григоренко – советского диссидента, яростного критика маршала Жукова и основателя Украинской хельсинкской группы.

Проспект Жукова был переименован в проспект Григоренко в 2016 году распоряжением главы Харьковской областной администрации Игорем Райниным, назначенным на этот пост Петром Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.06.19

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