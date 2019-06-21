Мэр Харькова утвердил решение Горсовета вернуть проспекту имя Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес не побоялся мощного противодействия и угроз из Киева и подписал решение депутатов Харьковского горсовета о переименовании проспекта генерала Григоренко и возвращении ему прежнего имени – маршала Георгия Жукова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом журналистам сообщил сам градоначальник.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение главе МВД Украины Арсену Авакову привлечь 59 депутатов харьковского горсовета к ответственности за «нарушение закона о декоммунизации» в связи с возвращением одному из проспектов имени Георгия Жукова.

В свою очередь, глава так называемого института национальной памяти, украинский националист Владимир Вятрович заявил, что уже направил в Генпрокуратуру требование возбудить уголовное дело против харьковских депутатов.

Как сообщал «Новый День», Харьковский городской совет 19 мая принял решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Советского Союза Георгия Жукова.

За решение проголосовали 59 депутатов, против – 13.

Депутаты также постановили присвоить новой улице города имя генерала Петра Григоренко – советского диссидента, яростного критика маршала Жукова и основателя Украинской хельсинкской группы.

Проспект Жукова был переименован в проспект Григоренко в 2016 году распоряжением главы Харьковской областной администрации Игорем Райниным, назначенным на этот пост Петром Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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