В Харькове совершено десятое покушение на памятный знак украинских нацистов

В Харькове в десятый раз повреждён памятный знак боевикам воевавшей на стороне гитлеровцев, запрещённой в РФ Украинской повстанческой армии (УПА).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

В данный момент сотрудники харьковской полиции разыскивают неизвестных – обливших знак красной краской.

«Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского райотдела полиции. Собран первичный материал. В настоящее время проводится проверка», – говорится в сообщении.

Оказывается, «памятный знак» УПА был установлен ещё в 1992 году активистами Народного Руха Украины с разрешения Харьковского горсовета.

С 2006 года по сегодняшний день – это уже десятая попытка харьковчан избавиться от нацистского знака, который пытались и разбить, и закрасить.

Попытки правоохранительных органов задержать борцов с нацистской символикой ни разу не увенчались успехом.

Напомним, на прошлой неделе мэр Харькова Геннадий Кернес не побоялся мощного противодействия и угроз из Киева и подписал решение депутатов Харьковского горсовета о переименовании проспекта генерала Григоренко и возвращении ему прежнего имени – маршала Георгия Жукова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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