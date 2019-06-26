В Киеве запретили переименовывать Московский проспект и проспект генерала Ватутина

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в проспект нациста Шухевича.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке с негодованием сообщил директор Института национальной памяти, националист и русофоб Владимир Вятрович.

«Ещё одна попытка реванша. Теперь в Киеве. Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании просп. Московский на Бандеры и Ватутина на Шухевича... Будем подавать апелляцию. Борьба продолжается!», – пишет Вятрович.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес не побоялся мощного противодействия и угроз из Киева и подписал решение депутатов Харьковского горсовета о переименовании проспекта генерала Григоренко и возвращении ему прежнего имени – маршала Георгия Жукова.

Накануне В Харькове совершено десятое покушение на памятный знак украинских нацистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.06.19

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