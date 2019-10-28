В Киеве закончился побоищем суд по переименованиям проспектов Бандеры и Шухевича

В Киеве перенесено заседание по иску националистов, недовольных отменой переименования Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в проспект нациста Шухевича.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сначала истцы заявили об отводе состава судей, однако ходатайство не было удовлетворено.

В этот момент в зал судебного заседания Шестого апелляционного административного суда ворвалась группа агрессивных националистов, которая принялась оскорблять и избивать оппонентов, выясняя у них «этническую национальность».

В разгар драки поступило сообщение о минировании здания, после чего всех эвакуировали на улицу.

Напомним, в июне текущего года Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича.

Позже националисты подали апелляцию на это решение.

После сегодняшнего побоища и эвакуации заседание суда перенесено на неопределённый срок.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.10.19

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