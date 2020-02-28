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Пятница, 28 февраля 2020, 17:44 мск

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Институт нацпамяти Украины: Возвращение имени Жукова проспекту в Харькове – «оскорбляет память» о ветеранах войны

Харьков. Фото: golos.ua

Украинский институт национальной памяти обратится в правоохранительные органы в связи с возвращением одному из проспектов в Харькове имени маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба украинского государственного учреждения.

«Украинский институт национальной памяти подчеркивает, что решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в маршала Жукова от 26 февраля 2020 года провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества», – говорится в заявлении.

«Институт безотлагательно обратится в правоохранительные органы. Будем настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона личностей», – заявили в институте национальной памяти и добавили, что маршал Жуков – один из символов «российской пропаганды», которая продвигает идею единства русских и украинцев.

«Таким образом страна-агрессор может попытаться продвигать мифы об «общей историческей судьбе русских и украинцев», «Великой Отечественной войне», что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности Украины. Будут платить за решение, которое грозит спровоцировать конфликт в прифронтовом регионе, сами харьковчане. Речь идет, как минимум, о более 100 тыс. грн, необходимых для замены табличек», – пожаловались в УИНП.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.02.20

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