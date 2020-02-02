В украинских школах введут уроки об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны и Холокоста

В школах Украины в ближайшее время введут специальные лекции, в основу которых лягут последние резолюции Совета Европы, в которых уравниваются нацизм и коммунизм, и последняя речь президента Зеленского в Польше, где он обвинил СССР в развязывании мировой войны и геноцида евреев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко «5 канала» заявил назначенный Владимиром Зеленским глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

По словам Дробовича, необходимо донести до всех украинских детей «преступления СССР» и причины «российской агрессии» в Донбассе.

«Нужен качественный образовательный продукт. Краткие лекции. Только сегодня мы встречались с Жемчуговым (Владимир Жемчугов, член украинского диверсионного отряда, действовавшего на территории ЛНР – прим. ред.), говорили о простом курсе для школы, в котором может быть три урока – что такое война, почему мы воюем с Россией, как исторически так сложилось.

Также, отдельная история – небольшие воспитательные часы, которые рассказывают, что такое декоммунизация, почему нацизм и коммунизм – это плохо. Мы ничего не придумываем, мы берём документы мирового уровня – Совет Европы принял резолюцию. Много документов мирового уровня», – приводит слова Дробовича «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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