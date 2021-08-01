Украинцы считают СССР великой страной – киевский юрист

Всё, чем пока ещё может гордиться Украина, произведено и построено в Советском Союзе, и граждане «Незалежной» прекрасно это понимают. Поэтому киевскому режиму не удастся очернить то «великое время», несмотря на все усилия украинской пропаганды по «декоммунизации».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский эксперт-международник, юрист Геннадий Друзенко.

По его убеждению, майданная власть ничего не предложила украинцам, кроме «коллапса и деградации».

«Выйти в спальные районы – там всё советское. Дороги, больницы, школы – советские. И люди это чувствуют...

Что вы предложили после распада Советского Союза, особенно большим промышленным городам? Коллапс, деградацию? Да, был жестокий режим, со своими плюсами и минусами. Но, всё-таки, в Америке в сороковые-пятидесятые года селянскому сыну сделать образование и карьеру было нереально. Потому что надо было найти деньги.

То есть, Советский Союз не является чёрным пятном. И, когда говорят, что это всё тёмное, когда говорят, что Красная Армия – захватчики, и там были одни палачи и садисты, то каждый смотрит назад – что дед воевал против нацистов. Смотрит, что построили – электрификация, в тридцатых уже атом разделяли в Харькове, «Южный» (ОКБ «Южное» – прим. «НД»), делали «Антонов», которым здесь любят гордиться. Великие вещи...

И люди думают – а как мы это делали? Это была великая страна, которая могла себе позволить такие большие проекты. И очернить это всё, не предложив никакой альтернативы, не получится», – приводит слова украинского юриста «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.08.21

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