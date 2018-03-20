Декоммунизация: на Украине вандалы надругались над памятником генералу Ватутину

В городе Бердичев Житомирской области вандалы разрушили мемориальную доску на памятнике герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неизвестные разбили памятный знак молотками. На замечания горожан националисты ответили, что сносят памятник советскому генералу в рамках декоммунизации. Очевидцы вызвали полицию, однако вандалы успели скрыться.

Напомним, Николай Федорович Ватутин – советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны он возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Руководил операцией по освобождению Киева от нацистских оккупационных войск.

В феврале 1944 года автомобиль генерала попал под обстрел украинских националистов. Ватутин получил тяжелое ранение и был отправлен в госпиталь Киева: медики не смогли спасти его, и он скончался 15 апреля 1944 года. Ватутина похоронили в Мариинском парке. Стоит отметить, что далеко не всем украинцам по душе объявленная в 2015 году Верховной радой «Незалежной» декоммунизация. Так, жители Киева решили не переименовывать площадь Льва Толстого. Согласно данным, представленным на сайте администрации города, голосование проходило с 18 января по 18 марта. Против инициативы по переименованию высказались 1813 человека, «за» проголосовали 1279.

Как сообщал «Новый День», в рамках «декоммунизации» на Украине сносят памятники Ленину, политическим деятелям СССР и героям ВОВ, зачастую в демонтаже принимают участие националисты и радикально настроенные граждане.

Бердичев, Анастасия Зук

Бердичев. Другие новости 20.03.18

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