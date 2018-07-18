Варварская декоммунизация: в Киеве нашли распотрошенный фотоальбом легендарного командира партизан

В Киеве нашли распотрошенный фотоальбом одного из руководителей украинского подполья. Об этом в соцсетях рассказал журналист Игорь Рец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на троллейбусной остановке возле Бабьего Яра прохожие наткнулись на два разорванных фотоальбома. «Фотографии вырваны, уцелела только одна. Есть надписи карандашом и печать. Я забрал все, что уцелело с собой, но не знаю, что с этим делать», – написал журналист.

Позже выяснилось, что фотоальбомы принадлежали дважды герою Советского союза, одному из руководителей партизанского движения Александру Федоровичу Федорову. А уцелевшая фотография была сделана в сентябре 1943 года «в лесу восточнее Лобно» (судя по всему речь идет о селе Лобна в Любешовском районе Волынской области: в дневнике командира партизанского отряда им. И.В. Сталина в соединении А.Ф. Федорова Григория Балицкого есть такая запись: «Сегодня поехал с группой в хуторе Лобно с целью сфотографироваться. Было произведено фотографирование по-разному – групповые и одиночные». Запись датирована 19 сентября 1943 года. Балицкий тогда находился в штабе части, расположенной в тех местах – прим. НД).

Позже фотография была передана в один их архивов, о чем говорит печать на ее обороте.

«Скорее всего, это фотоальбомы из одного из декоммунизированных музеев, – предположили в соцсетях. – К сожалению, таким образом уничтожается то, что по закону составляет Национальный архивный фонд». Рецу предложили связаться с Музеем истории Украины во Второй мировой войне или с архивом кинофотофонодокументов. А также сделать передачу на тему «Варварская декоммунизация или уничтожение теней предков».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.07.18

В Крыму устроили погром на мусульманском кладбище. / Ответ на «Миротворец»? В России создали список «крымоненавистников». / Угонщики элитных авто проведут в тюрьме от трех до семи лет. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»