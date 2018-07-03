ВСУ обязали искоренить память о советском прошлом

Командиров ВСУ обязали искоренить в армии память о советском прошлом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации армии.

По его словам, закон, закон о тотальной декоммунизации Украины, принятый в 2015 году, четко регламентирует выполнение командирами положений об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, а так же запрете соответствующей символики. Муженко завил, что декоммунизация необходима для подтверждением правильности курса Украины.

Прокомментировал глава Генштаба и новость о присвоении подразделениям российской армии наименований в честь украинских городов, освобожденных советскими войсками в годы Великой Отечественной войны.

«Украинское войско имеет собственные военно-исторические традиции и действия России на нас никоим образом не влияют», – заявил Муженко и истолковал желание увековечить память о войне очередным доказательством того, что Россия намерена вторгнуться на Украину.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.07.18

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