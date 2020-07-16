Декоммунизацию поддерживает меньшинство украинцев

Только треть украинцев поддерживает объявленную майданными властями декоммунизацию Украины после госпереворота в Киеве в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии и Фондом «Демократические инициативы».

К запрету коммунистической и советской символики положительно относятся 32% опрошенных. В то же время не одобряют декоммунизацию 34% украинцев.

Безразлично отнеслись к переименованию улиц и сносу памятников советского периода 25% жителей «Незалежной».

Социологи отмечают, что мнение запада и востока Украины традиционно разделилось. За сохранение советского наследия выступают русскоязычные регионы Юго-Востока.

Антикоммунистов больше в западной (45%) и центральной (33%) частях страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.07.20

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