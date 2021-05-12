Покончить с «трудящимися»! Украина избавится от «советской терминологии» в законодательстве

Верховной раде рекомендовано принять в первом чтении законопроект «О десоветизации законодательства Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение принято на заседании комитета украинского парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Инициатор проекта – член презденской партии «Слуга народа», вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Проект предусматривает очистку нашего законодательства от терминологической советизации – трудящийся станет работником, а владелец – работодателем. Актуально также изъятие упоминаний о СССР, Октябрьской революции», – сообщили в комитете парламента.

«Всего господин Руслан Стефанчук насчитал 249 актов, изданных Верховным Советом и Президиумом Верховного Совета Украинской ССР, имеющих право остаться разве что на страницах истории», – заявили украинские депутаты.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.05.21

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