Полиция Украины завела 17 уголовных дел за «коммунистическую символику» в День Победы

Украинская полиция завела 22 административных и 17 уголовных дел за использование запрещённой символики по итогам празднования 9 мая в городах «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в отчёте главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

Отметим, что украинские правоохранители наряду с запретом коммунистической символики обязательно предупреждают об ответственности за нацистские символы, однако подавляющее число админпротоколов и все уголовные дела возбуждаются исключительно против граждан, отмечающих День Победы над фашизмом.

«Только за 9 мая мы составили 22 админпротокола и начали 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов. Национальная полиция справилась с поставленными задачами. Готовимся к летнему курортному сезону», – заявил начальник украинской полиции.

«Личный состав действовал очень четко, не позволил ситуации выйти из-под контроля и этим людям, которые пытались создать провокацию, эту «картинку» для наших врагов», – добавил Клименко, имея в виду демонстративное зигование одного из украинских неонацистов, которому выписали мизерный штраф за «мелкое адмнистративное нарушение».

Между тем, на всех, кого поймали с «коммунистической символикой», заведены уголовные дела.

Так, гражданину Одессы грозит до пяти лет тюрьмы за то, что он прикрепил красную звёздочку к армейской пилотке.

Симферополь, Валентин Карамазов

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