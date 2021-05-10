Отмечавшему День Победы одесситу грозит пять лет тюрьмы за звёздочку на пилотке

Против 45-летнего жителя Одессы возбуждено уголовное дело «за использование коммунистической символики».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

«Полицейские начали уголовное производство по факту публичного использования запрещенной символики жителем Одессы...

Мужчина пришел на мероприятия к 9 мая на территорию 412 батареи в поселке Черноморское в головном уборе с коммунистической символикой», – сказано в сообщении.

Причиной преследования одессита стала пятиконечная звезда с серпом и молотом, которую он прикрепил на армейскую пилотку. Украинская полиция разместила фото «вещественного доказательства», размазав изображение запретной звёздочки.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

«Санкция статьи предполагает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой», – отмечается в сообщении.

Отметим, что на Украине по закону преследуется и нацистская символика, однако её широко и публично используют неонацистские организации, против которых до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела и даже серьёзного административного взыскания.

Всего по итогам празднования Дня Победы украинская полиция возбудила 13 уголовных дел.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.05.21

Военные слова мирного назначения. Спецпроект РИА «Новый День» Язычник. / Меркель и Макрон понимают позицию Путина по Донбассу, но боятся усиления России – немецкий политолог. / Киев надеется, что Запад пересмотрит своё решение не приглашать Украину на саммит НАТО. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»