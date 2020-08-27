Узаконив декоммунизацию, Украина утратила государственную легитимность – академик

Принятый Верховной радой и подписанный президентом страны «закон о декоммунизации» делегитимизировал украинскую историю, государственность и украинскую политическую нацию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил почётный директор Института археологии НАН Украины, профессор, историк Петр Толочко.

«Я рассматриваю эти декоммунизационные, де-языковые законы и законы, которые объявляют, что у нас не было Великой Отечественной войны, как чудовищное заблуждение или сознательное действие со стороны властей.

Ведь объявляя советское прошлое вне закона, мы фактически делегитимизируем сегодняшнюю Украину. Потому что украинцев как политическую нацию сформировала власть Советского Союза», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского историка.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.08.20

Украинцы без энтузиазма встретили инициативу ежедневного исполнения гимна страны в школах. / Рост турпотока может обернуться для Крыма катастрофой. / Стали известны подробности задержания в Крыму представителя Кадырова. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»