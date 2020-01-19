Украинские декоммунизаторы впервые испугались народного гнева

Министерство культуры Украины предприняло срочные меры, чтобы успокоить взбунтовавшуюся общественность и отменить скандальное решение института Нацпамяти – снести монумент «Легендарная Тачанка» в Каховке.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский ухватился за идею известного в Одессе антироссийского художника Александра Ройтбурда – не трогать монумент, но придать символу «советской пропаганды» иной, «проукраинский политический смысл».

Предложено создать в Каховке «Музей монументальной пропаганды», дабы отныне «Тачанка» символизировала идею «украинской вольности».

«Сегодня совместно с председателем Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем и председателем Херсонской ОГА Юрием Гусевым придумали как создать Музей монументальной пропаганды в Каховке на Херсонщине! Отдельная благодарность Александру Ройтбурду! Ближе к марту сообщим детали», – написал Бородянский в своём телеграм-канале.

Отметим, что решение украинского института национальной памяти вызвало гнев на всём Юго-Востоке Украины, а мэр Каховки заявил, что намерен бороться за сохранение монумента.

«Я готовлю обращение к президенту и губернатору Юрию Гусеву... Будьте уверены, каховчане не простят, если мы позволим утилизировать Тачанку», – негодовал градоначальник.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.01.20

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